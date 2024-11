Nvidia shield pro 2024 : tout ce que vous devez savoir avant d’acheter cette BOX Android TV

Lorsqu’il s’agit de choisir un appareil de streaming haut de gamme pour le multimédia et le divertissement, l’une des meilleures options sur le marché est sans doute la Nvidia Shield Pro.

Nvidia shield tv pro 2024: la meilleure box android tv pour le streaming et le gaming

Dans cet article, nous explorerons en profondeur les raisons pour lesquelles cet appareil mérite votre attention. Nous aborderons également ce qu’est exactement la Nvidia Shield TV Pro, quel modèle choisir, quelle manette utiliser avec cet appareil, ainsi que comment jouer à des jeux. Enfin, nous décomposerons ses fonctionnalités, avantages, et ses concurrents.

Ce que vous devez retenir Nvidia shield pro 2024:

⚙️ La version Pro se distingue par plus de RAM, de stockage et des ports USB supplémentaires, idéale pour les utilisateurs intensifs.

🎮 La Nvidia Shield TV Pro est une box Android TV puissante, idéale pour le streaming 4K Ultra HD et les jeux grâce à son processeur Nvidia Tegra X1+.

💡 Avec Google Assistant et Alexa intégrés, elle sert également de hub domotique, offrant une expérience multimédia enrichie et intuitive.

🎮 GeForce Now et compatibilité avec de nombreuses manettes en font une solution de gaming polyvalente, surpassant ses concurrents comme l’Amazon Fire TV Cube et l’Apple TV 4K.

Qu’est-ce que la Nvidia Shield TV Pro 2024

La Nvidia Shield TV Pro est une box Android TV conçue pour offrir une expérience de streaming multimédia optimale. Cet appareil se distingue par son processeur puissant, ses capacités graphiques avancées, et sa compatibilité avec un large éventail d’applications et services de streaming.

Capacités techniques de la Shield TV Pro

L’un des principaux atouts de la Nvidia Shield TV Pro réside dans son matériel impressionnant. Elle est équipée d’un processeur Nvidia Tegra X1+, qui offre des performances supérieures pour le streaming et le jeu. Cette capacité technique permet également de générer des images plus fluides et détaillées grâce au moteur graphique intégré.

Compatibilité multimédia étendue

S’agissant de compatibilité, la Nvidia Shield TV Pro prend en charge une vaste gamme de formats vidéo et audio, y compris Dolby Vision, HDR10, et Dolby Atmos. Cela signifie que vous pouvez profiter du meilleur contenu disponible en haute définition, quel que soit le format utilisé par vos services de streaming préférés.

Pourquoi acheter la Nvidia Shield Pro

Investir dans une Nvidia Shield Pro apporte plusieurs avantages significatifs, non seulement pour le divertissement mais aussi pour la performance globale de votre installation multimédia.

Expérience de streaming optimisée

L’un des principaux attraits de la Nvidia Shield Pro est sa capacité à fournir une qualité de streaming exceptionnelle. Contrairement à d’autres appareils de la même catégorie, elle peut diffuser des contenus 4K Ultra HD sans aucun problème de mise en mémoire tampon. Avec le support de diverses plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video, et Disney+, le choix de contenu est vraiment vaste.

Fonctionnalités intelligentes et assistantes

La Nvidia Shield Pro intègre également Google Assistant, ce qui permet de contrôler facilement l’appareil via des commandes vocales. Vous pouvez rechercher des films, lancer des applications, ou même contrôler des appareils domestiques intelligents compatibles sans avoir à toucher une télécommande.

Streaming en 4K Ultra HD et HDR

et HDR Google Assistant intégré

Compatibilité avec Alexa

256 cœurs CUDA pour un rendu graphique fluide

pour un rendu graphique fluide 2 ports USB pour la connectivité et le stockage expansibles

Quel Nvidia Shield choisir en 2024

Il existe principalement deux versions de la Nvidia Shield : la Nvidia Shield TV standard et la Nvidia Shield TV Pro. Chaque modèle a ses propres spécificités adaptées à différents types d’utilisateurs.

Les différences entre la Shield TV et la Shield TV Pro

La version Pro se distingue par ses capacités avancées et ses caractéristiques supplémentaires. Elle dispose de plus de RAM (3 Go contre 2 Go), davantage de stockage interne (16 Go contre 8 Go), et de ports USB supplémentaires pour des périphériques externes. La version standard est idéale pour ceux qui veulent simplement diffuser des vidéos de manière efficace, tandis que la version Pro cible les utilisateurs intensifs et les amateurs de jeux.

Quelle manette utiliser avec Nvidia Shield et Pro

Pour exploiter pleinement les capacités de jeu de la Nvidia Shield, utiliser la bonne manette peut faire toute la différence. Plusieurs options sont disponibles :

Manette Nvidia Shield officielle

La manette Nvidia Shield est spécialement conçue pour optimiser l’expérience utilisateur avec cet appareil. Ergonomique et riche en fonctionnalités, elle propose un retour haptique et des contrôles tactiles.

Autres options de manettes compatibles

En dehors de la manette officielle, d’autres manettes Bluetooth peuvent également être utilisées avec la Nvidia Shield. Voici quelques exemples :

Manette Xbox One S

Manette PlayStation DualShock 4

Razer Raiju Mobile

Jouer sur la Nvidia Shield est une expérience totalement immersive grâce à ses puissantes capacités matérielles et logicielles.

Jeux Android et optimisation

Grâce à son accès au Google Play Store, la Nvidia Shield peut télécharger et exécuter une multitude de jeux Android optimisés pour une expérience de console de salon.

GeForce Now : le cloud gaming

Nvidia propose également GeForce Now, un service de cloud gaming qui transforme votre Shield en une machine de jeux puissante. Ce service permet de jouer à des titres PC depuis des serveurs distants, rendant possible de jouer à des jeux exigeants sans nécessiter de matériel coûteux.

Fonctionnalités et avantages de la box android TV

La Nvidia Shield TV Pro ne se limite pas uniquement aux jeux et au streaming ; elle offre une variété de fonctionnalités additionnelles qui en font un choix complet pour le divertissement digital.

Assistant vocal et domotique

Avec Google Assistant et la compatibilité avec Alexa, la Nvidia Shield sert de hub central pour contrôler divers appareils domotiques tels que les lumières, thermostats, et systèmes de sécurité.

Expérience multimédia enrichie

L’intégration de Plex Media Server permet de transformer votre Shield en serveur multimédia capable de diffuser vos collections personnelles de vidéos, photos et musiques vers divers appareils dans votre maison.

Concurrents sur le marché des Box android TV

Dans le domaine des box TV, plusieurs concurrents cherchent à rivaliser avec la Nvidia Shield en termes de performances et de fonctionnalités.

Amazon Fire TV Cube

L’Amazon Fire TV Cube est souvent considéré comme une alternative viable à la Nvidia Shield. Il propose également des commandes vocales via Alexa et prend en charge la 4K UHD et HDR. Ses limitations résident cependant dans des capacités graphiques moindres par rapport à la Shield Pro.

Apple TV 4K

L’Apple TV 4K est un autre concurrent notoire. Connu pour son interface fluide et intégration avec l’écosystème Apple, il offre une excellente qualité de diffusion. Cependant, il n’a pas les mêmes capacités de jeu et diversité d’applications que la Nvidia Shield Pro.

Définitions simplifiées pour comprendre l’article sur la Nvidia shield pro 2024 :

1. **Nvidia Shield TV Pro** : Une boîte magique qui permet de regarder des films et de jouer à des jeux super cool sur la télé.

2. **Nvidia Tegra X1+** : Un super cerveau qui rend la boîte magique très rapide pour tout ce qu’elle fait.

3. **Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos** : Des outils spéciaux qui rendent les films et les jeux plus beaux et plus réalistes.

4. **GeForce Now** : Un endroit où tu peux jouer à plein de jeux sans avoir besoin d’une grosse machine chez toi.