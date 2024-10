Comment mettre à jour les pilotes sous Linux ?

Mettre à jour les pilotes sous Linux peut sembler une tâche ardue pour certains, mais avec les bonnes informations et un peu de pratique, cela devient relativement simple.

Cet article se propose d’expliquer pourquoi il est important de garder ses pilotes à jour, comment identifier les pilotes à mettre à jour, les différentes méthodes d’installation et les dernières avancées technologiques dans ce domaine.

Ce que vous devez retenir pour mettre à jour les pilotes sous Linux:

Mettre à jour les pilotes sous Linux améliore les performances et renforce la sécurité de votre système, tout en corrigeant des bugs.

Les pilotes peuvent être identifiés et mis à jour via des commandes Linux et les dépôts de votre distribution pour garantir stabilité et sécurité.

Installer manuellement des pilotes ou les compiler à partir des sources est possible, mais nécessite des compétences techniques avancées.

Les avancées récentes dans les pilotes Linux améliorent la prise en charge des nouveaux matériels et optimisent la performance graphique.

Pourquoi mettre à jour les pilotes sous Linux ?

L’actualisation régulière des pilotes sur votre système Linux présente plusieurs avantages non négligeables. Tout d’abord, cela permet d’améliorer la performance globale de votre système. Les mises à jour peuvent inclure des optimisations spécifiques qui rendent le matériel plus efficace et rapide. De plus, ces ajouts apportent souvent des corrections de bugs, ce qui rend l’expérience utilisateur plus stable et fluide.

Par ailleurs, les mises à jour constituent aussi une mesure de sécurité cruciale. En effet, les correctifs de sécurité sont fréquemment ajoutés aux nouveaux pilotes afin de combler des vulnérabilités découvertes dans les versions précédentes. Ainsi, en maintenant vos pilotes à jour, vous protégez votre système contre des attaques potentielles.

Identifier les pilotes à mettre à jour sous Linux

Commandes utiles

Identifier les pilotes à mettre à jour est une étape essentielle avant de procéder à toute installation. Voici quelques commandes pratiques pour vérifier les pilotes installés et leurs versions :

lsmod : Cette commande liste tous les modules du noyau actuellement chargés.

Cette commande liste tous les modules du noyau actuellement chargés. lspci -k : Elle montre les périphériques PCI connectés et les modules associés.

Elle montre les périphériques PCI connectés et les modules associés. dmesg : Cet outil affiche les messages du noyau, y compris ceux relatifs aux pilotes lorsqu’ils se chargent.

Cet outil affiche les messages du noyau, y compris ceux relatifs aux pilotes lorsqu’ils se chargent. uname -r : Utile pour connaître la version précise de votre noyau en cours d’utilisation.

Ces commandes permettent d’obtenir des informations détaillées sur les pilotes actifs et leur version, rendant ainsi plus facile l’identification et la mise à jour si nécessaire.

Utiliser les dépôts de votre distribution

Utiliser les dépôts de votre distribution est généralement la méthode recommandée pour maintenir à jour vos pilotes. Les dépôts officiels contiennent souvent des versions testées et vérifiées, garantissant une meilleure compatibilité avec votre système. Par exemple, dans une distribution comme Ubuntu, on peut passer par « Logiciels et mises à jour » (ou « Software & Updates ») pour accéder à ces options.

Voici les étapes pour mettre à jour vos pilotes via les dépôts :

Ouvrez Logiciels et mises à jour depuis votre menu des applications. Accédez à l’onglet ‘Pilotes additionnels’ (Additional Drivers). Sélectionnez le pilote que vous souhaitez mettre à jour parmi ceux disponibles. Cliquez sur `Appliquer` pour installer le pilote sélectionné.

En utilisant cette méthode, vous bénéficiez de la stabilité et de la sécurité offertes par les mainteneurs de votre distribution.

Télécharger et installer manuellement un pilote

Il peut arriver que le pilote dont vous avez besoin ne soit pas présent dans les dépôts de votre distribution ou qu’une version plus récente soit disponible sur le site du fabricant. Dans ce cas, vous pouvez télécharger et installer manuellement le pilote. Cependant, cette approche nécessite souvent quelques compétences techniques supplémentaires.

Compiler le pilote à partir des sources

Souvent, lors de situations où un module binaire précompilé n’est pas disponible pour installation sur des systèmes amd64 ou installation sur des systèmes intel 64, il peut être nécessaire de compiler le pilote à partir des sources. Voici comment :

Téléchargez les sources depuis le site du fabricant. Extrayez les fichiers téléchargés. Ouvrez un terminal et naviguez vers le dossier contenant les sources. Exécutez la commande `make` pour compiler le code source. Ensuite, exécutez `sudo make install` pour installer le pilote compilé. Redémarrez votre machine pour que les changements prennent effet.

Cette méthode offre plus de flexibilité mais peut s’avérer complexe pour les utilisateurs moins expérimentés.

Quelles sont les dernières avancées dans le domaine des pilotes sous Linux ?

Les pilotes sous Linux ont connu de nombreuses évolutions récentes, rendant la prise en charge matérielle plus vaste et plus performante. Parmi les principales améliorations, on trouve l’intégration continue de nouvelles technologies graphiques telles que Vulkan et Wayland, permettant une meilleure performance et un rendu graphique plus fluide, surtout pour les jeux et les applications exigeantes.

Un autre progrès notable est le soutien accru des derniers matériels. Avec chaque nouvelle version du noyau Linux, de nombreux pilotes pour des composants modernes (comme les CPU et GPU récents) sont intégrés. Cela contribue grandement à une adoption plus large de Linux sur différents types de machines, allant des serveurs aux ordinateurs de bureau.

De plus, grâce à la collaboration entre les développeurs communautaires et les entreprises externes, des initiatives notoires voient le jour, comme celle d’activer leur dépôt dans sources de logiciels spécifiquement pour les chipsets les plus récents. Cela aide à simplifier le processus de mise à jour de pilotes, permettant ainsi de mettre à jour tous les paquets installés rapidement et efficacement.

Enfin, l’amélioration constante des outils et interfaces, comme le gestionnaire de pilotes Nvidia ou AMD, facilite énormément la vie des utilisateurs. Ces outils offrent une méthode intuitive pour gérer et actualiser les pilotes, réduisant la barrière technique habituellement associée à Linux.