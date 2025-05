Créer une galerie photo de fin d’année sur votre site avec Wix et Squarespace

4.8/5 - (63 votes)

Vous avez pris des centaines de photos tout au long de l’année et vous souhaitez les mettre en valeur

sur votre site web ? Quelle meilleure façon de revivre ces souvenirs qu’en créant une magnifique galerie photo. Avec des plateformes comme Wix et Squarespace, réaliser cela devient un jeu d’enfant. Cet article vous guidera à travers les étapes pour créer et personnaliser une galerie photo sur ces deux outils de création de sites.

Pourquoi créer une galerie photo de fin d’année ?

Au-delà du simple plaisir visuel, une galerie photo bien réalisée est un excellent moyen de partager

vos moments privilégiés avec vos visiteurs. Cela peut inclure des événements familiaux, des voyages, ou

même des réalisations professionnelles. Créer une galerie photo peut également aider à optimiser pour les moteurs de recherche en utilisant des balises alt pertinentes pour chaque image ajoutée.

Pour une entreprise, c’est aussi une opportunité de montrer son côté humain et connecter plus profondément avec sa communauté. Par ailleurs, une galerie bien conçue augmentera le temps que les visiteurs passent sur votre site web, ce qui peut améliorer votre SEO.

Créer une galerie photo avec Wix

Choisir le bon modèle

La première étape consiste à choisir un modèle de site adéquat sur Wix. Wix propose une diversité de modèles qui incluent souvent des galeries photo pré-conçues. Sélectionnez-en un qui s’intègre harmonieusement avec l’esthétique de votre site web.

Lors de la sélection, assurez-vous que le modèle choisi propose des options de personnalisation suffisantes pour ajouter des images facilement et les organiser selon vos besoins.

Utiliser Pro Gallery

Une fois le modèle choisi, utilisez l’outil « Pro Gallery » de Wix pour assembler votre galerie photo. Cet outil permet de télécharger plusieurs images à la fois et offre diverses mises en page et effets professionnels qui rendront votre galerie dynamique et attrayante.

En utilisant Pro Gallery, vous pouvez aussi optimiser chaque image pour les moteurs de recherche en ajoutant des descriptions et en choisissant judicieusement vos balises alt. Cela aide non seulement à améliorer l’accessibilité de votre site, mais aussi son classement sur les moteurs de recherche.

Personnaliser la galerie

Personnaliser votre galerie est essentiel pour la rendre unique. Utilisez les options de personnalisation disponibles dans Pro Gallery pour ajuster les bordures, la mise en page, et les animations. Changez les couleurs pour qu’elles correspondent à l’identité visuelle de votre site.

Pensez aussi à ajouter des titres et des légendes à vos images. Cela donne du contexte à vos visiteurs et peut encore améliorer votre optimisation pour les moteurs de recherche.

Créer une galerie photo avec Squarespace

Commencer avec un template adapté

Tout comme Wix, Squarespace offre une variété de templates élégants et modernes. Choisissez-en un avec des fonctionnalités intégrées pour une galerie photo. Un bon point de départ est de rechercher des templates spécialement conçus pour les portfolios photographiques.

Ce choix initial facilitera grandement par la suite la tâche d’ajouter des images et de structurer votre galerie.

Ajouter des images via le bloc Galerie

Squarespace simplifie le processus avec son « bloc Galerie ». Ajoutez-le simplement à une section de votre page et commencez à télécharger vos photos. Vous pouvez aussi importer directement depuis des services partenaires tels que Unsplash ou Dropbox.

Arrangez vos photos dans l’ordre souhaité, changez la taille des vignettes et choisissez entre différents styles d’affichage comme grille, carrousel ou diaporama.

Optimiser et personnaliser

Une des forces de Squarespace réside dans ses options de personnalisation poussées. Modifiez facilement les marges, ajoutez des bordures, et jouez avec les espaces entre les images pour obtenir l’effet désiré.

De plus, n’oubliez pas d’ajouter des descriptions et des balises alt à chaque image pour l’optimisation SEO. Cette pratique simple mais efficace fera une différence notable dans la visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche.

Comparatif des créateurs de sites : Wix versus Squarespace

Facilité d’utilisation

Wix est bien connu pour son interface très intuitive et son éditeur glisser-déposer qui ne nécessite aucune compétence en codage. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des images, modifier les dispositions, et adapter leur galerie photo en quelques clics.

Squarespace, quant à lui, opte pour une expérience utilisateur légèrement différente. Bien que son interface soit également conviviale, elle demande une période d’adaptation un peu plus longue comparée à Wix. Toutefois, une fois familiarisé, il permet des personnalisations tout aussi détaillées et qualitatives.

Options de personnalisation

Wix brille par sa flexibilité avec une myriade d’options de personnalisation pour vos galeries. Que ce soit pour les bordures, les animations ou les polices, chaque détail peut être ajusté précisément selon vos préférences. L’outil Pro Gallery est particulièrement impressionnant par ses nombreuses possibilités.

Squarespace se distingue surtout par la cohérence et l’élégance de ses designs. Chaque template est soigneusement conçu pour assurer une esthétique épurée et professionnelle. Les options de personnalisation sont moins variées que celles de Wix, mais elles suffisent amplement pour créer une galerie photo sophistiquée et moderne.

Optimisation SEO

Dans le domaine du SEO, les deux plateformes offrent des fonctionnalités robustes pour optimiser les images et le contenu. Wix fournit des outils SEO automatiques et des conseils pour aider les utilisateurs à améliorer leur classement. En ajoutant des descriptions et des balises alt aux images de la Pro Gallery, vous maximiserez votre visibilité.

Squarespace, lui, favorise naturellement une structure de site optimale pour le SEO grâce à ses modèles bien construits. Les utilisateurs peuvent également ajouter des balises alt et personnaliser leurs URL pour chaque image afin de booster leur référencement. Cette approche intégrée rend les efforts de SEO plus aisés et efficaces.

Wix : Idéal pour ceux qui cherchent une plateforme flexible avec de nombreuses options de personnalisation.

Squarespace : Parfait pour ceux qui privilégient le design élégant et une simplicité d'utilisation après une courte phase d'apprentissage.

En résumé, que vous optiez pour Wix ou Squarespace, créer une galerie photo de fin d’année sera un véritable jeu d’enfant. Chacune des plateformes offre des outils redoutablement efficaces pour ajouter des images, personnaliser votre galerie et, surtout, optimiser votre site web pour les moteurs de recherche. Prenez le temps d’explorer les différentes options et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins et à votre style.