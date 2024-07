Comment créer une entreprise de nettoyage de A à Z ?

Le secteur du nettoyage et de l’hygiène est plus que jamais en pleine expansion. Le moment est donc idéal pour vous lancer dans une aventure entrepreneuriale potentiellement lucrative dans ce domaine.

Découvrez ici un guide complet des étapes à suivre dans le processus de création d’une société de nettoyage qui a du succès.

Ce que vous devez retenir :

Réaliser une étude de marché approfondie pour comprendre les besoins clients et identifier les concurrents et fournisseurs.

Élaborer un business plan solide incluant objectifs, stratégies, prévisions financières et plan de communication.

Remplir les formalités administratives, choisir le statut juridique et, si nécessaire, obtenir des certifications pour valoriser les services.

Réaliser une étude de marché

L’étape principale pour garantir la réussite de votre projet de création d’entreprise de nettoyage est la réalisation d’une étude de marché. Elle se doit d’être suffisamment approfondie pour avoir une meilleure compréhension des besoins de vos futurs clients. C’est également grâce à l’étude de marché que vous pouvez identifier un potentiel fournisseur de produits d’entretien professionnels et vos concurrents.

Dans l’optique de conduire une étude de marché concluante, commencez par prendre connaissance des tendances locales en matière de nettoyage. En identifiant les principaux acteurs qui interviennent sur ce marché, vous avez l’opportunité d’étudier leurs forces et leurs faiblesses.

Elles constituent des ressources essentielles pour mettre au point une solution qui pourra rivaliser avec ces entreprises déjà établies. Une attention particulière doit être portée à la définition des profils de potentiels clients idéaux. Cela permet de prendre connaissance de leurs habitudes de consommation et de leurs attentes en matière de services et de prix.

Ces quelques données réunies au cours de l’étude de marché constituent une base solide. Vous pourrez ensuite vous appuyer sur elle pour l’élaboration de votre stratégie commerciale et le positionnement de votre entreprise.

Élaborer un business plan solide

Les résultats de l’étude de marché sont avant tout exploités pour mettre sur pied un business plan suffisamment solide pour la réussite du projet. Ce document regroupe l’essentiel des objectifs, des stratégies et des prévisions relatifs à l’entreprise.

Lors de son élaboration, gardez en tête que les destinataires du business plan sont les futurs partenaires et investisseurs. Veillez donc à le garder succinct et accrocheur pour espérer convaincre le maximum d’investisseurs. Un business plan bien écrit doit intégrer les éléments suivants :

un plan juridique de l’entreprise ;

une présentation détaillée du projet et des instigateurs ;

un plan de financement ;

ainsi qu’une ébauche de la stratégie de communication et de promotion.

Les prévisions d’ordre financières doivent idéalement être présentées sur les 3 à 5 années suivant le lancement du projet. Le prévisionnel financier est d’ailleurs l’un des éléments qui impactent le plus les potentiels actionnaires lors de la présentation du business plan.

Remplir les formalités administratives nécessaires

La concrétisation de votre projet d’entreprise de nettoyage est subordonnée au remplissage effectif de formalités administratives. Parmi celles-ci figure le choix de la structure juridique de l’entreprise qui circoncit ses perspectives d’expansion et de développement.

Une entreprise de nettoyage peut se prêter à différents statuts juridiques tels que la micro-entreprise, la SARL, l’EURL, la SAS et la SASU. Afin de déterminer la structure idéale, il est indispensable de tenir compte de la direction de l’entreprise et du chiffre d’affaires potentiel. Selon le statut juridique choisi, la procédure administrative de création de l’entreprise peut être simplifiée comme c’est le cas pour les micro-entreprises.

Dans le processus, ne rechignez pas à effectuer certaines démarches non obligatoires qui pourront vous servir plus tard. C’est par exemple le cas avec la déclaration de services à la personne qui rend votre offre plus attrayante auprès des prospects.

Aucun diplôme ni certification ne sont exigés pour la création d’une entreprise de nettoyage. Ils constituent cependant un argument de taille pour mettre en valeur vos services si vous vous adressez à une clientèle de professionnels. En France, il s’agit notamment de la certification Qualipropre et des normes écologiques comme la norme NF Environnement.