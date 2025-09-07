Éclipse lunaire du 7 septembre 2025 : la lune rouge au rendez-vous céleste

4.8/5 - (49 votes)

Le mois de septembre 2025 promet un spectacle rare à tous les passionnés d’astronomie : une éclipse lunaire totale, durant laquelle la pleine lune se parera d’une teinte cuivrée bien connue sous le nom de lune rouge ou lune de sang. Ce phénomène astronomique fascine autant les curieux que les observateurs avertis, qui s’interrogent sur le déroulement de l’événement, le meilleur moment pour l’observer et les raisons de cette transformation spectaculaire de la lune.

Qu’est-ce qu’une éclipse lunaire totale ?

Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre s’interpose précisément entre le Soleil et la Lune. Son ombre vient alors masquer temporairement l’éclat habituel de notre satellite. Lors de l’éclipse totale attendue le 7 septembre 2025, la lune va s’immerger entièrement dans l’ombre terrestre pendant plusieurs minutes, perdant sa clarté argentée pour révéler une couleur rougeâtre étonnante.

Ce phénomène n’a lieu que lors des nuits de pleine lune, à condition que l’alignement avec la Terre et le Soleil soit parfait. Cette configuration ne survient pas chaque mois, ce qui explique la rareté de cet événement et l’engouement qu’il suscite auprès des amateurs d’observation du ciel.

Une éclipse lunaire totale nécessite un alignement précis entre le Soleil, la Terre et la Lune.

nécessite un alignement précis entre le Soleil, la Terre et la Lune. Elle ne peut se produire qu’au moment d’une pleine lune .

. L’intensité de la lune rouge dépend aussi de la transparence de l’atmosphère terrestre.

Pourquoi parle-t-on de « lune rouge » ou « lune de sang » ?

Lorsque la lune traverse l’ombre de la Terre, elle ne disparaît pas totalement du ciel. Au contraire, elle arbore une mystérieuse coloration rougeâtre. Ce phénomène s’explique par le fait que l’atmosphère terrestre agit comme un immense filtre, diffusant principalement les rayons rouges et orangés du soleil jusqu’à la surface lunaire. Ainsi, la lune prend cette teinte cuivrée unique lors de l’éclipse.

La nuance exacte varie à chaque éclipse en fonction de la météo mondiale et de la quantité de particules présentes dans l’air. Parfois, la lune de sang apparaît très vive, parfois plus discrète, mais son éclat inhabituel reste toujours impressionnant et mémorable.

La lumière rouge provient des rayons solaires filtrés par l’atmosphère de la Terre.

provient des rayons solaires filtrés par l’atmosphère de la Terre. La pollution , les poussières volcaniques ou les incendies peuvent rendre la couleur encore plus intense.

, les poussières volcaniques ou les incendies peuvent rendre la couleur encore plus intense. Le terme lune de sang décrit simplement la couleur, sans rapport avec un quelconque danger ou mythe.

Où et quand observer l’éclipse du 7 septembre 2025 ?

L’éclipse totale sera visible depuis une grande partie de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient. La France métropolitaine aura la chance de profiter pleinement de ce phénomène astronomique, avec une vision idéale de la lune rouge traversant l’ombre terrestre. Selon les prévisions, la phase totale débutera peu après le lever de la lune et durera environ une heure.

Pour admirer ce spectacle dans les meilleures conditions, il est conseillé de consulter le calendrier local et de choisir un lieu dégagé, éloigné de la pollution lumineuse urbaine. Même si l’éclipse reste observable à l’œil nu en ville, la netteté sera meilleure à la campagne ou en altitude, où l’on profite d’une visibilité optimale.

Pays concernés par une visibilité optimale Pays Phase totale visible ? Conditions optimales France Oui Ciel dégagé requis Espagne Oui Observer hors agglomération Italie Partielle Phases observables partiellement Algérie Oui Visibilité optimale côté nord

Techniques d’observation simples

Admirer une éclipse lunaire ne requiert aucun équipement sophistiqué : le phénomène est parfaitement visible à l’œil nu. Des jumelles ou une petite lunette astronomique peuvent cependant accentuer l’expérience, révélant davantage les détails de la surface lunaire et soulignant les subtiles variations de couleurs rouges.

Pour profiter pleinement de la soirée, il suffit de s’installer confortablement avec une couverture chaude et quelques proches. Il faut laisser le temps à ses yeux de s’habituer à l’obscurité afin d’apprécier toutes les nuances de la lune teintée de rouge et vivre intensément ce moment d’observation astronomique.

Photographier la lune lors de l’éclipse

Les amateurs de photographie attendent souvent ce genre d’événement pour immortaliser des images spectaculaires de la lune rouge. Un appareil photo muni d’un bon zoom, ou même un smartphone équipé d’un mode nuit, permettent déjà de saisir les différentes phases de l’éclipse. Utiliser un trépied garantit des prises de vue stables et évite les flous.

Il convient de régler un temps d’exposition adapté pour mettre en valeur la couleur rougeâtre de la lune et d’ajuster la sensibilité ISO selon la luminosité ambiante. Partager ensuite ces clichés prolonge la magie de la nuit d’éclipse, que ce soit avec ses proches ou sur les réseaux sociaux.

Les prochaines éclipses lunaires majeures à venir

Chaque éclipse lunaire a ses particularités, mais le calendrier réserve d’autres beaux rendez-vous dans les années à venir. Plusieurs éclipses partielles et totales sont annoncées, nourrissant l’impatience des petits comme des grands passionnés de phénomènes astronomiques.

Rester informé sur les phases lunaires et les dates clés permet d’organiser à l’avance des veillées conviviales d’observation. Ces moments sont souvent propices à la découverte de l’astronomie, que ce soit en famille, entre amis ou au sein d’un club.

13 mars 2026 : éclipse pénombrale visible en Europe occidentale

: éclipse pénombrale visible en Europe occidentale 28 août 2026 : éclipse partielle centrée sur le Pacifique

: éclipse partielle centrée sur le Pacifique 17 juin 2027 : éclipse totale en Afrique du Nord et Asie méridionale

Sources

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/lune-eclipse-lune-7-septembre-pourra-admirer-lune-sang-toute-splendeur-125223/