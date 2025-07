Sinistres climatiques : WeProov transforme la gestion en temps réel grâce à un module intelligent dédié aux catastrophes naturelles, photos géolocalisées, horodatées

Inondations soudaines, grêle destructrice, glissements de terrain imprévus… Le climat impose son rythme, et les assureurs doivent s’adapter. L’année 2024 a marqué un tournant : plus de 5 milliards d’euros de pertes liées aux catastrophes naturelles en France, un chiffre qui fait vaciller les modèles traditionnels d’indemnisation.

Un défi climatique devenu structurel pour les assureurs

Les événements extrêmes ne sont plus ponctuels, ils deviennent récurrents. Or, les circuits classiques de gestion des sinistres montrent leurs limites face à la multiplication des déclarations. Tu le constates peut-être toi-même si tu travailles dans l’assurance : chaque catastrophe met à l’épreuve la réactivité des équipes, l’efficacité des outils et la satisfaction des assurés.

Les enjeux sont clairs : traiter vite, traiter bien, et traiter massivement. Cela implique une transformation profonde des approches techniques et organisationnelles. Et c’est là que WeProov entre en scène.