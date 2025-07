Ateliers Mini Sauveteurs à Paris : une formation ludique aux premiers secours pour les 7-12 ans

4.9/5 - (44 votes)

Tournée Mini Sauveteurs : les petits Parisiens aussi apprennent à sauver des vies

[Île-de-France] – Les 2, 3 et 4 août, cap sur Le Bassin de l’Arsenal et La Villette ! De 14h30 à 18h, les mômes de 7 à 12 ans sont invités à découvrir, en mode fun et gratuit, les bons réflexes qui peuvent sauver des vies.

Ce que vous devez retenir 🛟 [Tournée Mini Sauveteurs à Paris – Sensibilisation au sauvetage pour enfants] :

👶 Des ateliers gratuits et ludiques à Paris initient les enfants de 7 à 12 ans aux gestes de premiers secours et à la prévention des risques .

et à la . 🚨 En apprenant à utiliser un défibrillateur, alerter les secours ou réagir face à une noyade, les enfants deviennent acteurs de la sécurité en vacances .

. 🎓 Chaque participant repart avec un kit pédagogique complet incluant diplôme, trousse de secours et accessoires pour renforcer leur apprentissage de façon mémorable.

complet incluant diplôme, trousse de secours et accessoires pour renforcer leur apprentissage de façon mémorable. 🌊 L’initiative portée par la SNSM et la Macif promeut un engagement citoyen pour renforcer la visibilité des gestes qui sauvent, même loin des plages.

Pourquoi cette tournée débarque en plein été à Paris ?

On pense souvent que l’été rime avec farniente et plongeons dans l’eau turquoise. Sauf qu’en vrai, chaque année, des milliers de pépins arrivent près de la mer… et même ailleurs. En 2024, plus de 32 000 personnes ont été prises en charge par les équipes de la SNSM !

Pour éviter que les vacances tournent mal, la Macif et les Sauveteurs en Mer se sont dit : « Et si on apprenait les gestes qui sauvent aux enfants ? » Résultat : une tournée qui sillonne la France avec des étapes ludo-éducatives, et cette année, une escale inédite à Paris.

Des ateliers interactifs pour devenir un vrai mini héros

Encadrés par les pros de la SNSM, les ateliers « Mini Sauveteurs » ne sont pas là pour faire joli. En mode 100% action, les enfants apprennent à :

Repérer les dangers à la plage ou à la piscine,

Savoir quoi faire si quelqu’un est en détresse,

Mémoriser les numéros d’urgence et reconnaître une sirène prioritaire,

Mettre une personne en position latérale de sécurité,

Utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque.

Quand et où ça se passe ?

🗓️ Les 2 et 3 août : rendez-vous sur le Bassin de l’Arsenal, à deux pas de Bastille.

🗓️ Le 4 août : direction La Villette pour un atelier spécial pendant la Fête de la Seine.

Un kit complet offert à chaque jeune sauveteur

Et comme apprendre c’est bien, mais repartir avec des souvenirs, c’est mieux, chaque enfant repartira avec :

Un diplôme officiel de Mini Sauveteur,

Un t-shirt anti-UV stylé,

Une casquette pour se la raconter,

Une trousse de secours,

Un bracelet d’identification (pratique pour pas se paumer à la plage),

Un livret plein de jeux et de BD autour de la mer et de la sécurité.

Mini Sauveteurs : une opération qui cartonne depuis 2018

Lancée en 2018, l’initiative a déjà formé plus de 8 200 enfants et sensibilisé plus de 15 000 accompagnateurs. Et c’est pas fini !

Qui sont les héros derrière cette tournée ?

La SNSM, c’est l’asso qui veille sur nos plages, nos mers, et même les plans d’eau plus discrets. Elle repose sur 10 000 bénévoles ultra motivés, 205 stations de sauvetage, et forme chaque année 1 500 nageurs-sauveteurs.

La Macif, assureur engagé, protège au quotidien plus de 6 millions de personnes. En soutenant la SNSM, elle montre que l’entraide, c’est pas que dans les pubs !

Une initiative utile, locale… et surtout pleine de bon sens

Pas besoin d’être à la plage pour apprendre à sauver une vie. À Paris aussi, les enfants peuvent devenir des petits héros. Alors si vous êtes dans le coin début août, foncez découvrir ces ateliers gratuits. Parce qu’un jour, ce qu’ils auront appris là pourrait faire toute la différence.

En savoir plus

👉 Site officiel de la SNSM

👉 Découvrir la Macif