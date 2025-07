Louer au lieu d’acheter : la tendance qui séduit 1 Français sur 2 en 2025

4.9/5 - (26 votes)

Louer au lieu d’acheter : la nouvelle façon de consommer des Français

Et si demain tu louais tes équipements au lieu de les acheter ? C’est une vraie tendance qui monte ! D’après une étude réalisée par Lokki (la plateforme qui cartonne dans la location) avec l’IFOP, 1 Français sur 2 est prêt à passer à la location. Dans un contexte où tout coûte plus cher, où on veut acheter moins et consommer mieux, la location devient une super alternative.

Louer, c’est pratique quand tu n’as besoin d’un truc que de temps en temps, ça t’évite de remplir tes placards pour rien et surtout, c’est souvent beaucoup moins cher. Pourtant, même si beaucoup sont tentés, on voit que peu franchissent encore vraiment le pas. Pourquoi ? Qu’est-ce qui bloque ? Et comment on pourrait faire pour que ça devienne un vrai réflexe ? C’est exactement ce que cette étude cherche à comprendre.

Ce que vous devez retenir

🔄 La location séduit de plus en plus les Français en quête de consommation responsable, d’économies et de solutions pratiques, surtout chez les jeunes et les familles urbaines.

💰 Économique et écologique, la location permet d’accéder à du matériel de qualité sans achat, tout en réduisant l’encombrement et l’impact environnemental.

📍 Les freins persistent : manque d’habitude, peur de la casse et méconnaissance des offres freinent encore l’adoption de cette consommation flexible.

🚀 Pour démocratiser la location, les Français attendent des points de location proches, des assurances claires, des loueurs fiables et des informations accessibles.

Lire : Leclerc Carburant à prix coûtant

Ce que l’étude nous apprend

64 % des Français ont déjà loué ou envisagent de le faire bientôt. Chez les jeunes parents, ce chiffre grimpe à 73 % , et même à 80 % chez les 25-34 ans.

des Français ont déjà loué ou envisagent de le faire bientôt. Chez les jeunes parents, ce chiffre grimpe à , et même à chez les 25-34 ans. 83 % trouvent que louer a plein d’avantages : ça fait gagner de la place, c’est économique et c’est simple.

trouvent que louer a plein d’avantages : ça fait gagner de la place, c’est économique et c’est simple. 49 % des moins de 35 ans choisissent de louer surtout pour faire des économies.

des moins de 35 ans choisissent de louer surtout pour faire des économies. Pour que la location devienne une habitude, les Français veulent : des points de location proches de chez eux (40 %), des assurances en cas de casse ou de perte (31 %), et des loueurs fiables et bien notés (18 %).

La location progresse, mais ce n’est pas encore un réflexe

La location de matériel, ça décolle doucement mais sûrement. Aujourd’hui, 39 % des Français ont déjà loué au moins un équipement, et ceux qui s’y intéressent prévoient d’en louer encore plus bientôt. Ce qu’on loue le plus ? Les outils de bricolage (45 %), les appareils de nettoyage (41 %), le matériel de sport (38 %) et les affaires pour les vacances (33 %).

Pourquoi ça plaît de plus en plus ?

Économies : Louer revient moins cher, surtout pour un usage ponctuel. C’est la priorité pour 43 % des personnes interrogées.

Louer revient moins cher, surtout pour un usage ponctuel. C’est la priorité pour des personnes interrogées. Praticité : Pas besoin de stocker des objets inutiles. 49 % louent pour répondre à un besoin ponctuel, et 30 % veulent éviter d’encombrer leur logement.

Pas besoin de stocker des objets inutiles. louent pour répondre à un besoin ponctuel, et veulent éviter d’encombrer leur logement. Écologie : Louer, c’est aussi limiter sa consommation. 16 % des Français le font pour réduire leur impact environnemental.

Louer, c’est aussi limiter sa consommation. des Français le font pour réduire leur impact environnemental. Qualité : Certains louent pour avoir accès à du matériel haut de gamme sans se ruiner (14 %) ou pour tester avant d’acheter (20 %).

Qui sont les plus fans de la location ?

Les jeunes de 18-34 ans, qui sont déjà habitués aux solutions flexibles.

Les familles avec enfants, qui ont souvent des besoins ponctuels.

Les habitants des grandes villes où la place manque.

Les CSP+ qui veulent du matériel de qualité sans forcément acheter.

Ce qui freine encore les Français

Même si l’envie de louer grandit, certains blocages persistent :

On n’y pense pas : 38 % des gens n’ont pas le réflexe location, et 29 % ne savent pas où louer.

38 % des gens n’ont pas le réflexe location, et 29 % ne savent pas où louer. On aime posséder : La culture de la propriété reste forte : 37 % préfèrent encore acheter.

La culture de la propriété reste forte : 37 % préfèrent encore acheter. On a peur : Louer angoisse certains : 29 % ont peur de casser l’objet et 20 % trouvent ça stressant.

Lire : Mobilité estivale 2025

Les Français sont ouverts, mais pour vraiment adopter la location au quotidien, ils attendent des choses simples :

Des points de location proches (40 %), surtout chez les plus de 65 ans et dans les petites villes.

(40 %), surtout chez les plus de 65 ans et dans les petites villes. Des assurances claires contre la casse ou la perte (31 %).

contre la casse ou la perte (31 %). Des loueurs fiables et bien notés (33 %).

(33 %). Des infos faciles à trouver sur les offres et les conditions (24 %).

sur les offres et les conditions (24 %). Des avis clients disponibles pour se sentir en confiance (18 %).

Lokki veut faire bouger les choses

Pour Raphaël Masbou, co-fondateur de Lokki, le changement est déjà en route : « On voit tous les jours que les gens veulent consommer autrement, de façon plus flexible et plus responsable. Le nombre de locations via Lokki a même doublé en un an. »

Mais pour que ça devienne vraiment une habitude, il reste des blocages à lever. C’est là que Lokki entre en jeu : ils facilitent la location, que ce soit en ligne ou en magasin, avec des services accessibles partout (même dans les petites villes), des garanties béton, et des loueurs sérieux près de chez toi.

Lokki aide aussi les pros à intégrer la location facilement dans leur activité, avec des outils simples et rentables. Leur objectif : rendre la location aussi naturelle que l’achat, et faire grandir cette économie d’usage partout en France.

Découvrir Lokki

En savoir plus

Tu veux plonger dans l’étude complète ?

Pour en savoir plus ou organiser une interview :

Emma Fauconnet – emma@agence-emvy.fr – 06 26 79 12 96

Mareva Vahirua – mareva@agence-emvy.fr – 06 60 82 08 35

À propos de Lokki

Fondée en 2019, Lokki est une entreprise française qui démocratise la location pour tous : particuliers et pros. Avec ses deux plateformes – Lokki Solutions (pour les pros) et Lokki Rent (pour le grand public) – la startup rend la location simple et accessible partout en France. Aujourd’hui, Lokki travaille avec plus de 1 400 loueurs et a déjà permis plus d’un million de locations.