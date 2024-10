Bruno Mahiet | WebCleaner : Protection des données sur internet

Introduction et parcours personnel de Bruno Mahiet

Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Bruno Mahiet WebCleaner

Après des études en Informatique d’entreprise à Montpellier en 2000, suivies d’une formation longue en développement Web, j’ai intégré une entreprise de création de sites Web en 2002, cliente de Canal +. J’ai commencé à faire des sites Internet, dont celui de l’animateur Jean-Pierre Coffe, et ai commencé à faire du référencement.

Je me suis spécialisé dans cette activité jusqu’à 2006, pour ensuite être engagé par une entreprise de vente à distance de compléments alimentaires pour qui j’ai géré le site Internet et le référencement. Mon travail a permis à l’entreprise de décupler son chiffre d’affaires de vente en ligne.

En 2008 je démissionne et entame une activité indépendante de création de sites Internet. Je suis parallèlement Webmaster d’un site associatif, mon nom est affiché sur chaque page et repris sur des dizaines de sites perso et associatifs dans le monde entier.

Je suis fier de cette illusion de célébrité qui est comme une reconnaissance de mon travail acharné en coulisse.

En 2009 je suis des cours de Droit au Conservatoire National des Arts et Métiers. En 2012, je projette de me faire embaucher par une grande entreprise et décide de supprimer mon nom de tous les sites Internet.

Je pensais que cela serait facile, compte tenu de mes connaissances du Web. Mais, alors qu’il s’agissait de sites amis, il a été très complexes d’obtenir ces suppressions, sur des sites dont les administrateurs n’avaient soit pas les accès, soit pas les connaissances suffisantes.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

J’ai réussi en 6 mois à supprimer puis dé-référencer des moteurs de recherche 140 pages comportant mon nom.

J’ai alors eu l’idée de créer l’entreprise WebCleaner en 2012, pour répondre à tous ceux, qui comme moi, se trouvaient dépourvus de pouvoir effacer leurs donnée personnelles sur Internet.

WebCleaner s’est adressé aux particuliers dans un premier temps et plus tard aux professionnels. Un ingénieur informatique m’épaule et un cabinet d’avocat est notre partenaire.

Les devis sont clairs et précis ainsi que nos conditions générales de vente et je pense que WebCleaner est leader dans la suppression de données personnelles et dans l’effacement des informations sur les entreprises.

Présentation de l’entreprise Webcleaner

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

WebCeaner est une Entreprise Individuelle dont le siège social est à Paris. C’est une entreprise « online » qui ne reçoit pas les clients. Les devis sont par mail, d’où le soucis de précision.

La suppression des données personnelles, nom, photo ou vidéo est un des premiers domaines d’activité. Il peut s’agir soit de suppression physique soit de dé-référencement des résultats de Google.

La suppression des données d’entreprise, des faux avis, est un nouveau domaine d’activité.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

L’honnêteté puis que WebCleaner rembourse le paiement de l’acompte en cas d’échec.

Ensuite la justesse dans la formulation du travail à exécuter et dans ces conditions particulières. De sorte que le contrat soit limpide pour le client : prestation précise (suppression et / ou dé-référencement), tarif, délai du mandat, conditions et renvoi aux C.G.V si besoin.

Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Peut-être la rapidité des réponses. Je tâche de répondre aux clients sous 24h ouvrées.

Et de travailler à la suppression des données d’entreprise sur le Net.

Succès et fiertés de Bruno Mahiet

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Supprimer et / ou dé-référencer les fiches d’entreprises, sur des sites comme Edecideur, Pappers, Manageo, Verif et Infonet.fr a été un succès de l’entreprise dont nous sommes très satisfaits.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Nous avons réussi à supprimer récemment les données d’une entreprise très connue après un scandale qui souhaitait changer de nom. Là, nous avons atteint le point ultime de notre métier.

Défis et apprentissages de Bruno Mahiet

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

En 2020 l’Inpi a refusé l’enregistrement de la marque WEBCLEANER que j’avais déposée, arguant que s’agissant des technologies de l’information, le nom webcleaner n’était pas distinctif mais descriptif. C’est à dire qu’il ne permettait pas d’identifier commercialement les produits ou services de l’entreprise de ceux d’une autre entreprise.

Il aura fallu démontrer que notre travail n’était un travail de « nettoyage » mais d’amélioration de la réputation. La marque a ensuite été enregistrée.

J’en retiens qu’il faut être proactif, et anticiper les problèmes.

Le recrutement. La surcharge de travail, l’emploi d’un salarié ou l’externalisation de certaines compétences accaparent une partie de mon temps de travail.

Le référencement (SEO) du site, par exemple, demande de nouvelles ressources. J’ai fait appel à une entreprise nantaise très efficace. Je cherche dans mon réseau, sur LinkedIn parfois. L’an dernier j’ai confié le rédaction du blog à une personne rencontrée via le site Codeur.com.

Sujets complémentaires à Bruno Mahiet & Webcleaner

Mon ingénieur informatique est professeur en faculté. Il est spécialiste en sécurité informatique mais aussi en référencement. Il m’aide à maintenir le site « Up to date ».

Quelles tendances ou innovations dans ton industrie penses-tu être les plus prometteuses pour les années à venir ?

Je pense que la suppression des données réputées impossibles à supprimer comme les données d’entreprise ou le dé-référencement d’un nom d’une personne publique est un défi dont la réussite est payante. Je cherche à développer ces compétences.

Quel conseil donnerais-tu aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à acquérir les produits ou services que tu proposes ?

Je leur conseille de contacter WebCleaner par mail ou via le formulaire de contact en formulant précisément leur demande. Une réponse avec un devis gratuit leur sera communiqué sous 24h ouvrées.

Nous éteignons la lumière des bureaux et ne l’allumons que si nécessaire. Les partenaires et prestataires sont payés « rubis sur l’ongle » par virement immédiat.

