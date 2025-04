Marc TURKESTEEN | Develink : Le Tinder du SEO

4.9/5 - (46 votes)

Introduction et parcours personnel de Marc TURKESTEEN de Develink

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

Marc TURKESTEEN Develink

Develink est ce qu’on pourrait appeler le Tinder du SEO ! Depuis 2016, nous faisons matcher les demandes des annonceurs en publiant des articles sponsorisés sur les top éditeurs dans les univers B2B et B2C en France et à l’international.

Nos partenaires médias sont qualifiés en amont et scorés tous les mois avec les data SEO pour suivre leur évolution et aider les annonceurs dans leurs opérations.

Les moyens alloués au sourcing des éditeurs et à la fiabilité de notre catalogue représentent plus de 50% de nos ressources et de nos investissements. L’autre partie est dédiée à l’accompagnement des annonceurs et l’évolution technique de notre plateforme.

Nos clients sont très divers : des experts SEO qui évoluent en mode « self-service » aux débutants qui testent une première opération en passant par ceux qui recherchent une délégation partielle voire totale de leur campagne.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Notre activité est très technique et a toujours été confrontée à une certaine défiance.

Il faut avoir eu l’occasion d’analyser une stratégie SEO en profondeur pour comprendre que le netlinking est la raison d’un succès, et à l’inverse un mauvais netlinking, la cause d’un échec.

Le netlinking n’est pas une activité qui s’improvise ni qui doit viser des performances immédiates. Construire des relations avec des éditeurs prend du temps, il faut être capable d’organiser des contenus à la hauteur des attentes de chacun, être en mesure de vérifier l’intégration technique du contenu et des liens.

Les valeurs que nous cultivons sont la transparence, l’écoute, la curiosité, la remise en question, dans un but d’efficacité et de satisfaction client.

Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Nous ne sommes pas des éditeurs de sites, ce qui garantit une indépendance totale envers les médias que nous proposons. Nos excellentes relations avec les éditeurs, dont les plus grands médias, nous permettent de proposer des offres compétitives et diversifiées voire sur-mesure : Liens Dofollow dans des publi-rédactionnels Co-citations (pour accéder à des grands médias à des prix imbattables) Notoriété de marque / publi-reportages Content-to-Commerce La data est au cœur de notre offre : Dès 2016 nous avons proposé un Develscore inédit, meilleure compilation de Ahrefs, Semrush et Majestic Du contrôle qualité via nos propres outils de monitoring (contrôle des liens et de leur indexation) La mesure du retour sur investissement avec un connecteur Looker Studio et un Dashboard connecté à la Google Search Console Le plan d’ancrage, qui écarte les risques de duplications d’ancres et les risques de cannibalisation entre les landing pages Des prix souvent parmi les mieux placés du marché qui incluent l’accompagnement et le SAV. Notre équipe est toujours joignable que ce soit par message, téléphone, visio, Skype ou Whatsapp.

Succès et fiertés de Marc TURKESTEEN & Develink

Quel est le projet dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Le parti pris de défendre la qualité des médias, des contenus et de la bonne data depuis nos débuts nous permet d’être toujours au cœur des enjeux du netlinking des années plus tard.

Certains clients font appel à nos services depuis 2016 et sont toujours actifs en 2024, témoins de l’efficacité de nos campagnes.

Nous avons de nombreuses réussites dans des contextes très variés, mais les succès sont toujours collectifs, grâce à une bonne collaboration et une bonne communication avec nos clients. Pour être objectif, sans actions efficaces on-site côté clients, les actions de netlinking ne seraient pas aussi rentables.

Cela étant dit, le projet d’équipe est sans doute celui dont je suis le plus fier, rendu possible grâce à beaucoup d’investissement dans nos outils, ce qui permet à nos collaborateurs de disposer de l’environnement utile pour gérer des campagnes avec le plus d’autonomie possible.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Depuis 1 an nous essayons progressivement de mettre en place un accueil personnalisé pour chaque nouveau client grâce à une stratégie CRM et un tunnel de conception maison.

En nous tournant vers les besoins de chaque utilisateur nous avons nettement augmenté le taux de conversion tout en réduisant les coûts d’acquisition. Notre canal d’acquisition principal étant Google, Develink est une solution SEO bien chaussée 😉

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

Les campagnes à l’international n’ont pas toujours été faciles. En 2020, portés par plusieurs succès sur les marchés UK, CA, AU… on a voulu se frotter à l’Asie du Sud Est et on a subi un gros échec, on ne s’attendait pas à une culture tellement différente.

Nous avons dû aborder les destinations à l’international avec plus de prudence et nous avons dû nous séparer de plusieurs collaborateurs. La gestion d’une entreprise impose de savoir prendre des décisions difficiles. Personnellement, quand cela touche à la gestion des ressources humaine, je dors peu et je dors mal !

Quels sont les principaux défis auxquels fait face ton entreprise aujourd’hui et comment les abordes-tu ?

Le plus difficile est de faire matcher l’offre d’éditeurs avec une demande de plus en plus exigeante de la part des annonceurs.

Les 2 dernières années de mises à jour de Google ont mis en lumière beaucoup de faiblesses chez certains vendeurs de liens.

Les annonceurs ont une démarche d’achat beaucoup plus réfléchie depuis 2023. Il faut privilégier la qualité, faire moins de liens, et accepter de rémunérer correctement les éditeurs qui proposent des opérations de qualité.

Sujets complémentaires de Marc TURKESTEEN & Develink

Les évolutions technologiques se gèrent en opérant une veille régulière et en saisissant les bonnes opportunités pour faire évoluer les outils, les offres et les process.

L’IA révolutionne un peu tout, on aurait tort de ne pas exploiter ces nouveaux outils, cela force à être en veille et à accepter les changements.

Quelles tendances ou innovations dans ton industrie penses-tu être les plus prometteuses pour les années à venir ?

L’IA comme assistant avancé est déjà incontournable, pour produire des contenus en masse, coder plus vite dans de nouveaux langages (next.js…), avec moins de ressources, pour tester de nouvelles fonctionnalités, pour tester Google…

Notre activité est sans doute en grande partie dépendante de Google, donc de la technologie, mais repose aussi sur des piliers marketing conceptualisés et éprouvés dans la vraie vie pour lesquels personne ne veut une manipulation 100% par des IA :

Notoriété,

Confiance,

Pertinence,

Utilité,

Popularité…

Il y a encore de la place pour des contenus et des signaux d’authenticité = non artificiels.

L’IA comme outil, seule, ne permet pas de se différencier des concurrents, si on a tous accès aux mêmes outils, alors les outils n’ont pas beaucoup de valeur.

Ce sont les profils (humains) les plus créatifs et qui auront une bonne vision des besoins des clients qui vont permettre d’apporter la valeur supplémentaire qui manque aux IA.

Quel conseil donnerais-tu aux entreprises qui cherchent à acquérir les produits ou services que tu proposes ?

Venez avec un objectif précis, et parlons-en !

