Vanessa Allongue | Gracile Griffe Designs : Graphiste et éditrice web confirmée

Interview | parcours personnel de Vanessa Allongue | Gracile Griffe Designs

1. Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Vanessa Allongue Gracile Griffe Designs

Bonjour, je suis Vanessa Allongue, graphiste et éditrice web confirmée, ainsi que référenceur junior.

J’ai obtenu une licence en design graphique dans les années 90, après trois années d’études dans une école reconnue de Barcelone, à une époque où la ville était en pleine effervescence culturelle et avant-gardiste.

J’ai débuté dans l’édition web en 2005, principalement avec des clients sud-américains, notamment en Argentine.

Le référencement naturel, je ne l’ai vraiment abordé qu’en 2018.

2. Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

Je suis auto-entrepreneure près de Toulouse depuis 2019. Mes projets sont variés : du branding pour de petits entrepreneurs à la communication institutionnelle pour des collectivités, en passant par la mise en page et la rédaction de livres de luxe. Dans le domaine digital, je crée des sites web vitrines, soit avec WordPress, soit en HTML, et je gère également des contrats de référencement local. C’est d’ailleurs un service que je compte promouvoir davantage à partir de 2025.

3. Qu’est-ce qui t’a motivée à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

Gracile Griffe Designs – https://ggdesigns.net

Le besoin de liberté, tout simplement ! Aujourd’hui, dans mon domaine de la communication, il est souvent attendu que l’on maîtrise plusieurs métiers à la fois pour un salaire qui ne dépasse pas les 2000 € nets par mois… Je n’ai plus envie de me dévouer pour une entreprise dont la seule priorité est de réduire ses coûts tout en maximisant la valeur que je lui apporte. Plutôt que de jouer ce jeu capitaliste où l’argent circule peu, j’ai préféré me mettre à mon compte.

4. Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

L’honnêteté avant tout, surtout en matière de référencement, où il est facile de promettre des résultats irréalistes à court terme. Je préfère être transparente avec mes clients, en leur expliquant que le référencement naturel est un travail de longue haleine. Mon objectif est de les accompagner. J’ai à cœur de les emmener plus loin, en sublimant leur activité tant sur le plan visuel que stratégique. Finalement, je m’investis personnellement dans chaque projet, comme s’il s’agissait du mien. J’aime avoir une approche sur mesure, adaptée aux besoins réels de mes clients. Cela implique souvent de prendre le temps de bien connaître leur activité, leur histoire, et leur vision.

5. Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Cela fait un moment que je ne m’intéresse plus à mes concurrents. A tort peut-être ? Je préfère me concentrer sur les besoins de mes clients et m’améliorer dans mes propres spécificités. Je sais qui je suis et ce que je vaux : mon objectif est d’aider mes clients à s’élever, que ce soit pour leur image de marque ou leur visibilité sur Google.

Succès et fiertés de Vanessa Allongue | Gracile Griffe Designs

6. Quel est le projet ou la campagne dont tu es la plus fière au sein de ton entreprise et pourquoi ?

J’ai plusieurs fiertés dans mon parcours professionnel, mais la plus récente est sans conteste un livre consacré à la cité de Saint-Émilion et ses vignobles Grands Crus Classés, publié cet hiver. J’ai pris en charge seule la PAO de ses 208 pages, tout en résolvant des problématiques de logistique éditoriale, de rédaction, de corrections avec chacun des protagonistes, de traduction en anglais. Tout cela parce que l’éditeur n’avait pas anticipé les difficultés à venir ainsi que mal organisé les process.

Cette expérience, à la fois épuisante et gratifiante, m’a prouvée que je peux gérer seule des projets éditoriaux d’envergure nationale. Cela dit, le ratio entre la quantité de travail, les compétences mobilisées et la rémunération était l’un des plus bas que j’ai rencontré. Je conclurai humblement à ce sujet que je suis très fière du challenge réussi, bien moins de l’entrepreneure que j’ai été, car clairement j’ai fait passer tous les intérêts du projet avant les miens. La gloire n’est pas gage d’une assiette bien remplie.

7. Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Chaque projet est significatif à sa manière, car mon entreprise reflète qui je suis. Que ce soit un simple logo pour un agriculteur ou un guide collector pour une ville, chacune de ces expériences représente une occasion de développer mes compétences. Elles mettent en lumière mes forces tout en révélant des aspects à améliorer, notamment dans la relation client et ma propre projection en tant qu’entrepreneure.

8. Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

Mon activité libérale est encore jeune, elle n’a pas cinq ans. Les deux premières années ont été freinées par le syndrome de l’imposteur. Je dirais que je suis toujours dans une phase difficile, car si je sais offrir un travail de qualité à mes clients, je dois encore progresser dans la gestion commerciale et entrepreneuriale.

Ce que j’ai appris, c’est que je souhaite travailler avec des personnes qui partagent mes valeurs. Cela fait toute la différence dans la qualité des relations et des projets. C’est également plus gratifiant et enrichissant de travailler avec des entrepreneurs qui ont déjà une certaine maturité.

Le principal défi est la gestion du temps entre la production et le démarchage. C’est compliqué de jongler entre l’administratif, le commercial et la production. Je vais devoir finir par déléguer certaines tâches.

Un autre défi est la complexité de rester d’actualité dans le domaine digital tout en préservant une éthique. Maintenir sa pertinence dans un environnement en constante évolution, comme celui du marketing et du référencement, implique un équilibre délicat nécessitant une vigilance constante et une réflexion critique. La pression du marché peut pousser à adopter des pratiques qui ne sont pas toujours en phase avec nos valeurs. Les normes éthiques évoluent, et s’adapter à ces changements sans perdre sa propre personnalité tout en restant compétitif, c’est un exercice sportif. Un vrai dilemme : comment innover et saisir à la fois des opportunités en préservant nos convictions humaines profondes ?

Cette tension me pousse à réfléchir continuellement sur la manière de naviguer dans ce paysage complexe sans renoncer à mes valeurs. C’est pour ces raisons que j’ai actuellement beaucoup de mal à prendre du plaisir avec la gestion des réseaux sociaux par exemple. Je me sens de plus en plus déconnectée de cette culture qui s’éloigne de la nature et, par conséquent, de l’authenticité. Peut-être que je reviendrai à cet univers lorsque des mesures seront mises en place pour aider les utilisateurs à se protéger de la superficialité ambiante, et de ses conséquences dramatiques. La comparaison systématique avec les autres engendre un profond malais, et pourtant, c’est un indicateur de plus en plus important en référencement naturel.

Sujets complémentaires de Vanessa Allongue | Gracile Griffe Designs

Grâce à une veille constante et à la formation continue. Il faut toujours se remettre en question, tester les nouvelles technologies et s’approprier honnêtement ce qui peut réellement améliorer notre quotidien et celui de nos clients, sans céder à la peur ou à la précipitation.

12. Quelles tendances ou innovations dans ton industrie penses-tu être les plus prometteuses pour les années à venir ?

L’intelligence artificielle, bien sûr ! Même si je ne suis déjà plus impressionnée par ses avancées dans le domaine de l’image – l’effet « wow » des illustrations hyperréalistes ne me captive plus vraiment, car le design et l’art vont bien au-delà de la perfection « surnaturelle » générée en quelques secondes – son impact sur la vidéo et le montage est considérable. Avec l’essor de l’IA, les vidéastes et programmeurs pourraient bientôt voir la valeur ajoutée de leur travail remise profondément en question, à l’image de ce que les graphistes et les photographes ont vécu avec l’arrivée d’outils tels que Canva ou les bibliothèques d’images libres de droits.

13. Quel conseil donnerais-tu aux entreprises ou aux particuliers qui cherchent à acquérir les produits ou services que tu proposes ?

Je dirais que le branding et le référencement naturel doivent vraiment être vus comme des investissements à long terme. Construire une marque ou se faire une place sur le web, ça ne se fait pas du jour au lendemain ; ça demande du temps et de la patience. C’est important d’avoir un plan, et d’investir régulièrement, même une petite somme chaque mois. Chaque petit pas compte et finira par faire la différence.

Et puis, je pense qu’il est essentiel de travailler avec des structures à taille humaine. Ces entreprises sont souvent plus réactives et à l’écoute, et plus enclin à défendre les intérêts de leurs clients. Elles peuvent vraiment s’adapter aux besoins de chacun et offrir un accompagnement personnalisé. Quand tu collabores avec des professionnels qui comprennent tes enjeux, ça crée une dynamique bien plus agréable et efficace. En fin de compte, choisir de travailler avec des structures à taille humaine, c’est aussi investir dans une relation de confiance qui peut être un atout précieux sur le long terme.

Je commence tout juste à me sensibiliser à l’impact carbone du web. Contrairement à une idée répandue, je ne suis pas totalement convaincue que le web soit tellement plus écologique que le papier. Du papier de chanvre est certainement moins polluant qu’un serveur. L’empreinte énergétique liée aux infrastructures du numérique, des data centers à l’hébergement de sites, est colossale.

Cela étant dit, je m’efforce de minimiser cet impact en adoptant certaines pratiques responsables, comme l’optimisation des sites pour consommer moins de ressources ou encore la collaboration avec des hébergeurs écoresponsables.

En parallèle, je cherche à proposer des solutions durables dans le choix des matériaux et supports pour mes projets imprimés. Le papier recyclé, l’encre végétale, ou encore la production locale sont des options que je privilégie quand cela est possible.

