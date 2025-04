Charly Cabéçadas | Kalys : démystifier le SEO sur Shopify

5/5 - (68 votes)

Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Charly Cabecadas

Je suis Charly Cabéçadas, consultant SEO expert Shopify basé actuellement sur Montpellier. Après des études dans le commerce, la gestion et le management, je me suis spécialisé en e-commerce.

De passage dans l’enseignement, je rencontre le grand Julien Ringard directeur de l’agence Digimood. Me voyant captivé, il m’offre son nouveau livre : « Ce que Google veut » que je dévore en à peine 2 jours. Je viens de trouver ma voie, le domaine qui me passionnerait jusqu’à aujourd’hui, le SEO.

En 2017 j’entre par la grande porte en commençant ma carrière dans l’une des agences les plus réputées de France : SEO HACKERS. Je me rappellerai toujours des premiers mots de mon nouveau Gourou, Paul Sanches : « Tu as l’air curieux et déterminé, je vais t’apprendre tout ce que je sais ».

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

Ce qui m’a motivé à fonder Kalys 2 ans plus tard en 2019, c’est la volonté de répondre au besoin grandissant sur SHOPIFY.

En m’intéressant de près à ce CMS, j’ai rapidement réalisé que beaucoup de gens cherchaient des réponses claires et accessibles.

Ma mission de départ a donc été de démystifier le SEO sur Shopify, de le rendre simple et compréhensible pour tous, ce qui m’a permis d’aider des dizaines d’entreprises à améliorer leur visibilité en ligne.

J’aime voir autant mes équipes que mes clients réussir dans leur projet. Au quotidien, je m’investis à leur côté pour prendre du plaisir à ce que l’on fait. Après tout, nous voulons rester des passionnés. C’est pourquoi mon leadership est axé sur l’écoute, la bienveillance et l’optimisme.

Charly Cabéçadas | Kalys : Agence SEO spécialisée en référencement naturel sur Shopify

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

L’agence Kalys a fait le choix de se positionner sur un seul domaine d’expertise et à destination d’une seule plateforme : Le SEO sur Shopify. Notre objectif est double :

Connaître ce CMS sur le bout des doigts afin de pouvoir répondre à toutes les problématiques SEO des e-commerçants. Avoir une stratégie qui a réellement fait ses preuves et le démontrer à nos clients avec un suivi précis de leurs résultats. Notre rapport SEO très complet est aujourd’hui le plus apprécié de nos partenaires.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Kalys Logo

Nos valeurs fondamentales sont la confiance, la collaboration et la réussite. Elles sont clairement exprimées visuellement par notre logo, je vous les explique :

La forme hexagonale symbolise la relation de confiance que nous entretenons avec nos partenaires. Ensemble, nous fixons les objectifs et élaborons la stratégie. Grâce à des retours réguliers sur les actions mises en place, nous pouvons confirmer que nous avançons dans la bonne direction pour atteindre les résultats escomptés.

symbolise la relation de confiance que nous entretenons avec nos partenaires. Ensemble, nous fixons les objectifs et élaborons la stratégie. Grâce à des retours réguliers sur les actions mises en place, nous pouvons confirmer que nous avançons dans la bonne direction pour atteindre les résultats escomptés. Les flèches symbolisent les différents acteurs qui travaillent ensemble pour le succès de votre projet. Nous sommes représentés par la partie noire vers le haut, qui s’intègre parfaitement dans l’organisation, garantissant que celle-ci continue de fonctionner de manière fluide, tout en améliorant son efficacité.

symbolisent les différents acteurs qui pour le succès de votre projet. Nous sommes représentés par la partie noire vers le haut, qui s’intègre parfaitement dans l’organisation, garantissant que celle-ci continue de fonctionner de manière fluide, tout en améliorant son efficacité. La symétrie souligne parfaitement le point central : le fruit de notre travail collectif, l’optimisation de votre succès.

Qu’est-ce qui distingue ton entreprise de tes concurrents ?

Kalys se distingue par trois aspects principaux :

Notre engagement personnel dans chaque projet. Votre entreprise devient la nôtre le temps de notre collaboration. Nous nous immergeons pleinement dans votre secteur d’activité, en analysant vos concurrents, en étudiant votre offre, et en comprenant les besoins de vos clients. Notre objectif principal est d’y répondre de la manière la plus optimale possible.

Notre stratégie d’acquisition est centrée sur la croissance des revenus, pas simplement sur l’augmentation du trafic.

Les retours de nos clients qui attestent de notre efficacité.

Succès et fiertés de Charly Cabéçadas | Société Kalys

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Je suis particulièrement fier de notre collaboration avec des clients tels que Peaudouce, Lavantgardiste, 1envie1vin, Kumiko Matcha, et bien d’autres encore. Ce qui me rend le plus fier, c’est d’avoir soutenu des projets à forte dimension éthique.

Un exemple marquant est la marque Peaudouce, qui a su répondre à un besoin essentiel sur le marché des couches pour bébés. Des études avaient mis en lumière la présence d’éléments nocifs dans les couches, suscitant l’inquiétude des parents. Peaudouce, pionnière des couches jetables en 1971 dans les Vosges, a relancé son activité en 2022 avec une nouvelle identité. Désormais, elle propose des couches naturelles, saines et fabriquées en France, exactement ce que recherchent les parents soucieux de la santé de leurs enfants.

Grâce à l’implication de notre consultant en charge de la stratégie SEO, la marque a vu son trafic passer de 100 à 5 000 visiteurs mensuels en un an, renforçant ainsi sa position de leader sur le marché, une place qu’elle mérite amplement.

Peux-tu partager une réussite récente qui a été particulièrement significative pour ta société ?

Récemment, nous avons accompagné un client spécialisé dans le domaine du lissage capillaire, et cette collaboration a été particulièrement marquante. Le client avait déjà investi des sommes considérables, dépassant les 10 000 euros, dans des campagnes de netlinking, visant à se positionner sur un mot-clé spécifique. Cependant, malgré cet investissement, la stratégie ne portait pas ses fruits car l’optimisation interne du site (onsite) n’avait pas été correctement mise en place.

En prenant le temps d’analyser la situation, nous avons aidé le client à comprendre l’importance de suivre un ordre logique dans une stratégie SEO. Nous avons commencé par revoir les fondations, en nous concentrant sur les aspects techniques et les contenus de la page ciblée. L’objectif était de mieux répondre à l’intention de recherche des utilisateurs.

Une fois que ces ajustements ont été faits et que la page était plus en phase avec les attentes des utilisateurs, les résultats ne se sont pas fait attendre. Google a rapidement réagi en plaçant cette page en première position pour le mot-clé visé, récompensant ainsi le travail accompli. Cette réussite a non seulement amélioré la visibilité du client, mais a également démontré l’importance d’une approche SEO bien structurée et équilibrée.

Les principaux défis incluent les mises à jour de Google, l’optimisation pour les mobiles, l’importance croissante de Google Discover, et surtout, l’impact de l’IA qui change la manière dont les utilisateurs recherchent et consomment l’information. Pour y faire face, nous restons en veille technologique permanente, investissons en R&D et développons des outils internes. Cela nous permet d’aider nos clients à s’adapter rapidement à ces évolutions et de rester à la pointe des innovations pour leur offrir des solutions efficaces.

La R&D est essentielle pour moi, et l’innovation guide nos choix. Nous ajustons en permanence nos méthodes pour maximiser leur efficacité et leur optimisation temporelle. Actuellement, l’IA est au cœur de notre stratégie, visant à améliorer nos processus. Nous investissons largement dans la formation de l’équipe et l’intégration de l’IA pour anticiper les grandes évolutions à venir.

Nous mettons également un point d’honneur à offrir des conditions de travail agréables et ergonomiques, que ce soit au bureau ou à distance, afin de promouvoir le bien-être et la productivité de chacun. Nous investissons dans la formation continue de nos équipes pour assurer leur épanouissement professionnel. Notre objectif est de conjuguer performance et responsabilité, pour un impact positif à la fois sur nos collaborateurs et sur l’environnement.

