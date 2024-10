Xavier Jaleran | Vente Solidaire : une aide précieuse pour financer vos projets associatifs

Pourrais-tu te présenter et nous parler de ton parcours professionnel jusqu’à ton rôle actuel dans ton entreprise ?

Xavier Jaleran

Je suis Xavier Jaleran, après avoir travaillé une dizaine d’années en tant qu’administrateur système au sein d’un grand groupe de gestion de la paie et des ressources humaines, j’ai décidé de me lancer en indépendant afin de vivre de mon activité d’éditeur de sites internet.

Au fil du temps et de mes rencontres, j’ai fini par développer mes compétences en développement web que je mets maintenant à disposition de mes clients en tant que freelance.

Depuis mars 2023, nous avons lancé avec mon associé (je gère, entre autres, la partie technique du projet) la plateforme Vente Solidaire qui aide les associations à financer leurs projets grâce à l’organisation de ventes pour associations faciles, rapides et qui changent.

Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre ou à fonder cette entreprise ?

Nous avons décidé de lancer ce projet pour deux raisons principales :

Aider au bon fonctionnement du tissu associatif en France est vraiment une cause noble qui nous tient à cœur,

Faire cela via une plateforme qui répond à un vrai besoin et aux attentes des associations est d’autant plus excitant et challengeant.

Peux-tu nous présenter ton entreprise et ses principaux domaines d’expertise ?

Notre objectif avec Vente Solidaire est de faciliter la vie des acteurs (associations et marques partenaires) qui souhaitent proposer ou organiser des ventes pour associations.

Petite précision si cela n’est pas clair, une vente pour association est une opération organisée par une association où elle propose à son réseau d’acheter des produits d’une marque partenaire.

Une partie du montant collecté dans le cadre de cette opération est conservée par l’association, l’autre partie sert à payer la commande auprès de la marque partenaire.

Un exemple simple et concret est le cas des associations de parents d’élèves qui peuvent organiser une vente de jouets avant Noël ou de chocolats à l’approche de Pâques.

Aujourd’hui, avec plus de trente marques partenaires disponibles sur la plateforme, il est possible d’organiser des ventes solidaires tout au long de l’année en proposant des produits variés qui plaisent aux enfants comme aux adultes.

Comme je le disais, organiser une vente solidaire est simple et facile pour les associations, cela ne prend que cinq minutes. Cela devient aussi facile pour les marques de proposer leurs produits via ce mode de distribution qui, en temps normal, nécessite beaucoup d’efforts pour leurs équipes marketing et commerciales.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident ton entreprise au quotidien ?

Pour faire vivre la plateforme au quotidien, nous avons trois valeurs majeures qui nous guident :

La transparence : Nous sommes toujours très clairs sur les attentes à avoir et sur les principes de fonctionnement de la plateforme. Être transparent et honnête permet à tout le monde de travailler en confiance et de gagner du temps.

L’exigence : Nous sommes exigeants envers nous-mêmes afin d’essayer de créer la meilleure expérience possible pour nos utilisateurs. C’est un défi de tous les jours, mais c’est aussi très gratifiant quand les retours sont enthousiastes et positifs.

L’ambition : Nous savons que ce projet a un très gros potentiel et nous allons tout faire pour le mener là où il doit aller !

Quel est le projet ou la campagne dont tu es le plus fier au sein de ton entreprise et pourquoi ?

Nous sommes encore une jeune entreprise lancée il y a seulement 1 an et demi, mais lorsque l’on regarde le chemin parcouru depuis le début, on réalise que nous avons bien progressé.

Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir contribué à l’organisation de plus de 200 opérations sur la plateforme et d’avoir aidé les associations à collecter plusieurs dizaines de milliers d’euros.

En tant que telle, chaque opération est une fierté, car nous savons que l’argent récolté aura un impact direct dans la vie des membres ou des bénéficiaires des associations qui nous ont fait confiance.

Notre plateforme est un « mix » entre une plateforme de crowdfunding et une marketplace. La difficulté principale est de réussir à trouver le juste équilibre entre le temps (et l’énergie et l’argent) à passer pour faire connaître notre plateforme aux associations (qui seront les clients) et celui à consacrer à la recherche de nouvelles marques (qui représentent l’offre).

Aujourd’hui, nous savons que nous avons de grandes marges de progression sur ces deux aspects, donc nous progressons sur les deux fronts et nous nous sommes répartis les tâches entre associés.

Parle-nous d’une période difficile ou d’un échec que ton entreprise a dû surmonter.

Nous avons connu un moment difficile lorsque l’un de nos partenaires nous a « lâché » juste avant la rentrée. Malheureusement pour nous, ce partenaire avait une gamme de produits très intéressante et unique sur notre plateforme. Nous avons bien retenu la leçon et nous faisons maintenant tout notre possible pour multiplier les partenariats au sein d’une même gamme de produits.

En tant que plateforme digitale, nous devons en permanence rester à l’écoute des évolutions technologiques qui pourraient faciliter la vie de nos utilisateurs.

À titre d’exemple, aujourd’hui l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place sur internet et dans notre quotidien. Nous nous demandons comment nous pourrions intégrer celle-ci au sein de notre plateforme afin de faciliter la vie de nos utilisateurs.

Tout en gardant en tête que cela doit vraiment avoir du sens et une utilité. Nous ne souhaitons pas nous lancer tête baissée sans prendre le temps d’y réfléchir. Cela n’a pas de sens d’investir du temps et des ressources sur un projet qui fait uniquement plaisir à l’égo d’un développeur ou des fondateurs…

Liste ci-dessous les liens que tu souhaites insérer:

Ton entreprise : https://ventesolidaire.com/

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100089340957383

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/xavier-jaleran-28a6ba294/

Twitter : https://x.com/xjaleran